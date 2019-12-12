ريال مدريد يعود من الأراضي البلجيكية بثلاثية في أبطال أوروبا

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - عاد فريق ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، من الأراضي البلجيكية بثلاث نقاط في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب ريال مدريد على مضيفه كلوب بروج بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.
أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وجاء الشوط الثاني غزيرًا بالأهداف، حيث بادر الريال بالتسجيل في الدقيقة 53 عبر رودريغو سيلفا، وبعدها بدقيقتين أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق هانز فاناكن.
وردّ الملكي بثنائية عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 64 و91.
وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد فاز بخماسية نظيفة على غلاطة سراي التركي ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن غلاطة سراي.
وكان فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد قد انتزعا بطاقة العبور إلى ثمن النهائي لدوري الأبطال منذ الجولة الماضية، فيما حجز كلوب بروج اليوم مقعدًا في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وتغلب ريال مدريد على مضيفه كلوب بروج بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.
أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وجاء الشوط الثاني غزيرًا بالأهداف، حيث بادر الريال بالتسجيل في الدقيقة 53 عبر رودريغو سيلفا، وبعدها بدقيقتين أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق هانز فاناكن.
وردّ الملكي بثنائية عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 64 و91.
وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد فاز بخماسية نظيفة على غلاطة سراي التركي ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن غلاطة سراي.
وكان فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد قد انتزعا بطاقة العبور إلى ثمن النهائي لدوري الأبطال منذ الجولة الماضية، فيما حجز كلوب بروج اليوم مقعدًا في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
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