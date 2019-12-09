Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ih Walla Ih  

بين راضية النصراوي، و صلاح مصباح، و ما بينهما..

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري
بالأمس إستوقفني حدثان فارقان في نفس اليوم، و في الوقت تقريبا

الأول مرافقة أنصار راضية النصراوي لها إلى مطار قرطاج للعلاج خارج تونس، و الثاني معاضدة و مرافقة صلاح مصباح لعبير موسي و أنصارها خارج أسوار البرلمان، و التغني لها و لامجاد تونس، بأغنيته المعروفة،


لن أقارن بين تاريخ راضية النصراوي، التي أفنت شبابها في الدفاع عن الحقوق و الحريات و مقارعة الديكتاتور و أذنابه و صباحيته، و مناهضتها للتعذيب ، راضية التي وقفت وقفة عِز عَزّ وقوفها من أشباه الرجال، راضية التي ما إستوحشت طريق الحق، و كانت تقريبا وحدها حتى أخذت من محبة التونسيين و تقديرهم الشيء الكثير ، و جعلت من مناصريها يبكون فرحا و كادوا يزفونها لولا أحاسيس الحزن و الألم... بين ذاك المشهد الذي يذكرنا بمشاهدة العظماء من أمثال نيلسون مانديلا، و المهاتما غاندي، و بين من يرقص و يغني طربا لأزلام الديكتاتورية، و ينتشي تمايلا و طربا ، لا لشيء لأن عبير العابرة بهم إلى الفوضى تتفانى في التهريج و التهييج، لإرضاء سيدها الثاني..

الأولى ناهضت الديكتاتورية، و تعالت شرفا و إحتراما، و الثانية ركبت الديمقراطية و تطاولت و تطاوست و تفاخرت و توهمت أنها تعيش زمن التسعينات..

عبير و أخواتها، مرة أخرى فاتكم القطار...

  
  
     
  

festival-ee7168f1098e9ab5d2d077647870f42e-2019-12-09 11:16:44






0 de 0 commentaires pour l'article 194041



En continu

الاثنين 09 ديسمبر 2019 | 12 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
17°
 19° % 67 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1314°-1116°-1215°-1216°-11
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575888992|194041 3732|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires