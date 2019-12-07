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الحكومة الليبية: إسقاط مقاتلة تابعة لحفتر وأسر قائدها

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
الأناضول - أعلنت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة الليبية، إسقاط مقاتلة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر قائدها، السبت.

وقالت، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن المقاتلة، التي تم إسقاطها من نوع "ميغ 23"، وتم إصابتها في سماء محور اليرموك جنوبي طرابلس، وسقطت جنوب مدينة الزاوية.


وذكرت أنها "ألقت القبض على الطيار إثر هبوطه من الطائرة بمظلة".

فيما لم يصدر حتى الساعة 16:30 ت.غ تعليق من قوات حفتر على نبا إسقاط المقاتلة.

وأطلقت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، عملية "بركان الغضب" لمواجهة هجوم تشنه قوات حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتجددت لليوم الثاني على التوالي، السبت، اشتباكات بين قوات "بركان الغضب" وقوات حفتر في محور الخلاطات جنوبي طرابلس.

وأرسلت قوات "بركان الغضب" تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محوري الخلاطات واليرموك؛ لصد أية هجمات لقوات حفتر، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر.

وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بليبيا في مؤتمر دولي ببرلين، في النصف الثاني من ديسمبر/كانون أول الجاري أو أوائل العام المقبل؛ في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.

  
  
     
  

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