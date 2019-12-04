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ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة السياحية إلى 28

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
الأناضول - تونس/ عادل الثابتي - ارتفع الأربعاء، عدد ضحايا حافلة النقل السياحي التونسية، إلى 28 قتيل، بعد تسجيل وفاة فتاة متأثرة بجراحها، بحسب مصادر محلية.

وقال صهيب الجلاصي، عضو المجلس البلدي بمدينة فوشانة (الضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة)، أن فتاة من سكان المدينة توفيت الأربعاء، متأثرةً بجراحها.


وأضاف الجلاصي، في تصريح للأناضول، أن "عائلة إحدى جريحات حادثة الحافلة في فوشانة تقلت صباح اليوم (الأربعاء) إعلاما من السلطات الصحية بوفاة ابنتها".

وكان الحادث قد وقع، الأحد، لدى سقوط حافلة تابعة لإحدى وكالات السفر في أحد الأودية، عندما كانت في رحلة سياحية داخلية من العاصمة باتجاه مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة (شمال غرب)، التي تُعتبر قبلة لسياح الداخل.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادثة في محافظة جندوبة، إلى 27 قتيلا، بعد وفاة جريح متأثرًا بجراحه.

ونقلت وكالة الأبناء الرسمية، عن مسؤول الإعلام في الوزارة، شكري نفطي، أن 19 جريحا يقيمون حاليا في مستشفيات محافظتي باجة وتونس العاصمة، مبينًا أن 8 منهم بحالة حرجة.

ولم يعلن حتى الثلاثاء، عن أسباب الحادثة بينما لا تزال التحقيقات جارية.

ومساء الاثنين تجمع عشرات من الشبان التونسيين، أمام وزارة السياحة بالعاصمة، في وقفة لتأبين ضحايا الحافلة، ووضعوا الشموع والورود وصور الضحايا في محطة لانطلاق الحافلات السياحية.

ووفق أرقام منظمة الصحة العالمية في 2015، تأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل وفيات على الطرقات في شمال إفريقيا، بعد ليبيا.

  
  
     
  
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