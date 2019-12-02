المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة شمال شرق المملكة إلى 17 قتيلا

Lundi 02 Decembre 2019
وكالات - ذكرت تقارير أخبارية أن 17 شخصا لقوا حتفهم أصيب نحو 40 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة الاثنين وكالة فرانس برس.
ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.
ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.
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