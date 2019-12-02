Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة شمال شرق المملكة إلى 17 قتيلا

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وكالات - ذكرت تقارير أخبارية أن 17 شخصا لقوا حتفهم أصيب نحو 40 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة الاثنين وكالة فرانس برس.

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.


  
  
     
  
festival-239f471a4d950a0d20683e8a418a66ff-2019-12-02 12:36:38






0 de 0 commentaires pour l'article 193663



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
22°
 21° % 56 :الرطــوبة
تونــس 15°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1521°-1322°-1320°-1121°-12
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575290461|193663 3413|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires