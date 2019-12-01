أردوغان لماكرون: انت من يعاني من موت دماغي وليس الناتو

Dimanche 01 Decembre 2019



الأناضول

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن الأخير يعاني من "موت دماغي" ودعاه لمراجعة طبيب.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال وضع حجر الأساس لـ"مجمع رجب طيب أردوغان" في جامعة مرمرة بإسطنبول، تعليقا على تصريحات ماكرون الأخيرة التي اعتبر فيها أن حلف الناتو يعاني من "موت دماغي".وأضاف أردوغان مخاطبًا الرئيس الفرنسي: "سيد ماكرون، أنظر، أتحدث الآن من تركيا، وسأقول هذا في الناتو أيضا، عليك أن تفحص موتك الدماغي أولًا".وتابع الرئيس التركي: "هل من شأنك الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها؟ هل تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات كهذه؟".وشدّد أردوغان على أن "فرنسا تتجاهل مخاوف تركيا في سوريا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".وأكمل: "أنت (ماكرون) لا تفي بالالتزامات التي يجب عليك الوفاء بها للحلف، ولا تدفع الأموال المستحقة للناتو، وفي النهاية أنت تتفاخر".وذكر أردوغان أن أنقرة وقعت مذكرتي تفاهم مع ليبيا حول التعاون الأمني والعسكري وحول السيادة على المناطق البحرية، وأن تركيا بدأت في التعاون المشترك مع ليبيا في البحر المتوسط.وأضاف مخاطبًا ماكرون: "ماذا ستقول حيال ذلك؟".وأوضح أن تركيا لديها حدود مشتركة مع سوريا على طول 911 كيلومتر، وأن "اتفاقية أضنة" تمنح تركيا الحق في دخول سوريا لمحاربة الإرهاب.واستطرد أردوغان سائلًا الرئيس الفرنسي: "لكن أنتم أي اتفاقية لديكم تخولكم دخول سوريا؟".وتابع: "علينا معرفة ماذا تعني فرنسا للناتو، فتركيا لديها مساهمة عسكرية وسياسية في الحلف وتعد أهم أعضائه، وبأهميتنا الاستراتيجية نقدم أكبر مساهمة في حماية أوروبا".وشدد على أنه "لا أحد يشك في أن التهديدات الإرهابية التي نكافحها في منطقتنا ستتوجه إلى أوروبا، وأن أمن تركيا يعني أمن أوروبا".وقال أردوغان: "على كل حال، هناك سياسيون عقلانيون وذو خبرة في حلف الناتو وأوروبا، فالأباطيل التي عرضتها فرنسا لا معنى لها".وأكد الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ستستمر حتى القضاء على التهديدات الإرهابية القادمة من سوريا.