Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Morra Bi  

حمة السياسي الفاشل و المحنّط...

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
خالد الهرماسي

وحدهم الأغبياء لا يتغيّرون...


هكذا هو الحال مع حمة الهمامي كل الطبقة السياسية تتطور و تتغير وفق التجارب و مع مرور الزمان إلا هو بقي جامدا محنط الفكر و العقل...

الإخفاق أو حتى الفشل شيء عادي جداً في السياسة فمن يفشل أو يخفق اليوم قد ينجح غداً لأن في علوم السياسة ليس هناك حال دائم و ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم هناك مصالح تتغير مع الضروف و النتائج...

أن يصف حمة الهمامي قيس سعيد الرئيس المنتخب بنسبة تقارب 75% بالشعبوي الذي ليس له برنامج و المدعوم بحركة النهضة و وصوله الرئاسة مثل وصول هتلر هنا تجاوز حمة مرحلة الإخفاق و الفشل ليصل مع الأسف الشديد إما مرحلة الغباء أو مرحلة المرض النفسي...

كنا ننتظر من حمة الهمامي الشجاعة و الإعتراف بالأخطاء التي إرتكبها و المرور إلى مرحلة التقييم و أخذ القرارات الهامة على غرار المنصف المرزوقي الذي تحلى بالروح الديمقراطية معترفا بالفشل و نهاية مرحلة مقدما بكل مسؤولية إستقالته لفسح المجال لأجيال جديدة لكن يبدو أن الأمر مع حمة الهمامي له لون و طعم آخر...

واضح جداً أن الرفيق ليس في أحسن حال على جميع الأصعدة وهذا منذ حتى قبل الإنتخابات الرئاسية كلنا نتذكر ليلة المناظرة التلفزية كيف كان حمة الهمامي خارج نطاق الخدمة بكل المقاييس وقد أثبتت نتائج الإنتخابات ذلك إذ تحصل زعيم حزب العمال الشيوعي على 0,7%...

بعيدا عن التهكم و الإستهزاء و لأننا نحترم تاريخ الرجل نطلب و بكل لطف من الرفيق حمة الهمامي زيارة طبيب نفسي و هذا ليس أمر غريب فيه أي مساس من شخص مثل حمة بل العكس هذه شجاعة و بداية تاريخ جديد للرفيق لعله يشفى من داء جنون العظمة القاتل و ينهي مسيرة سياسية سياسوية من الباب الكبير مقدما إستقالته و يعطي المشعل لأجيال جديدة قد تغير و تطور الفكر المحنط الذي هدم اليسار التونسي و جعله مثل (الشهيلي الذي يطيب لغيره)...

في الأخير ليس امامنا إلا أن نقول لحمة الهمامي إنما وجد الأغبياء في هذا العالم لمصلحة الأذكياء...

نم يا رفيق حمة نم

  
  
     
  
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