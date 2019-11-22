Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El 9albi Ya3cha9  

الهايكا .. المراقب الأعور

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
أبو مـــــازن

شوشو .. المؤامرة، الذي أرعد فرائص البعض وجلب المسرّة للبعض الآخر وكأنّ غطاء ثورة مضادة قد انقشع بعد أن لاح ما كان خافيا. لعل النيابة العمومية وقضاء تونس ما بعد الثورة سيقوم بالواجب ويحسم ملفات دكناء ألهبت منابر الاعلام لسنوات أين وجّه صريح الاتهام في قنوات خاصة وعمومية ورفعت شعارات لا تمت بالديمقراطية وحرية التعبير بصلة وواكبت مظاهرات وتجمعات لأجل سماع المعزوفة المنفردة والعلامة المسجلة للجبهة والتي بات طيف واسع من المغرر بهم سياسيا يطلبونها "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال أرواح".


لم تحرك الهايكا ساكنا لأجل فقدانها العين اليسرى فهي تستصدر في كل مرّة قراراتها ضد قناة الانسان والزيتونة إذاعة وقناة مرئية. كانت الهايكا العوراء تدرك تمام الادراك المطلوب منها وقد تهشّ بين الحين والآخر جملة من العقوبات المالية على قنوات خاصة محسوبة لرجال "العمايل" تحت طائلة "تورّي نعاقب".

الهايكا المنتهية الصلوحية والتي أبقيت لتصريف الأعمال حتى لا يعمّ الفراغ داخل الساحة الإعلامية لم تستوعب الدرس ولم تقرأ بيانات الحاضر وتوجهات المستقبل فعمدت الى اذاعة خاصة جهوية واستعرضت عضلاتها ولعلها تحجز يوما ما التجهيزات والمعدات إيذانا بالغضب. طبعا لا أعني غضب الهايكا فهي كائن معنوي لا يمتلك أحاسيس بل غضب من يوجّهها ممن تبقّى من المنظومة البائسة التي تقطعت بها السّبل فصارت تقدّم قرابين التوبة فتكشف بعض الخيوط لتوهم بقرب الخلاص من الماضي المرعب وتحتفظ بكبّة الخيط في أحد أركان الليل الدامس الذي تتخذه العصابات والمافيات خدرا وملجأ.

  
  
     
  
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