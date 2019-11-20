لفت نظر الى زعيم التيار السيد محمد عبو

Mercredi 20 Novembre 2019



ينظم المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بأكودة يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 حملة تشجير بالمنطقة الفاصلة في الطريق الحزامية انطلاقا من مفترق حنبعل وصولا إلى قنطرة واد أكودة حمام سوسة

تنطلق الحملة بداية من الساعة التاسعة صباحا فكونوا معنا

مرة اخرى لابد من التأكيد على حتمية وجود أحزاب يسارية متوازنة تعبر عن اليسار في أبعاده الاجتماعية الإنسانية البناءة بعيدا عن يسار الحقد المبرمج الممنهج، لذلك مازلنا نأمل في تيار ديمقراطي يساري يرث كل التجارب التي انطلقت منذ 2011 وأحبطت نفسها بنفسها من خلال محاولة تأخير وتعطيل النجاح وليس من خلال بناء محاولات نجاح.التوازن ولا شيء غير التوازن يمكنه تهذيب سلوك التيار، وانعاشه إلى مستوى حزب قابل للحياة في مرحلة انتقالية هوجاء تحولت الى مقبرة للأحزاب، ولم يصمد فيها إلا القليل، على التيار الن يبتعد عن سلوكات الجبهة الشعبية، وان لا يسعى الى بناء اسمه بعرقلة الحزب الأول في البلاد أو تتبع انجازاته سعيا لإحباطها، فلا العمل على إسقاط مرشح النهضة في انتخابات المانيا نفع التيار ولن ينفعه، ولا غير ذلك من السلوكات المتعلقة بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس مجلس النواب، ولا الملاحقات الاستعراضية تصلح لبناء سمعة حزبية جيدة.هذا الإعلان صدر عن مكتب النهضة باكودة، ارفقه مشرف الصفحة ببعض الصور عن نشاط التشجير الذي اشرفت عليه نهضة أكودة. وبما أن التيار لديه عقلية مبيتة وتعود على الترقب في "الدورة" فقد التقط ما نشره الموقع وشيّد عليه تصوراته الخاصة، وحوّل مناسبة اقتطع فيها نشطاء نهضاويين من اوقاتهم للاساهم في تشجير بلدتهم، حولها من مقام الثناء الى مقام الادانة، في عملية تشبه الى حد التماهي ما دأبت عليه الجبهة الشعبية من تشويه الانجازات وتطويعها للرداءة ثم استعمالها ضد خصمها، فكان ان جدد الشعب لخصمها وبددها وفكك أواصرها.لا علم لنا بالتفاصيل وان كانت عملية التشجير استوفت شروطها القانونية، لكن ما يعنينا هو هذه الروح العدائية التي تسعى الى التنقيب عن مداخل قانونية تفصيلية للطعن في المبادرات النبيلة، ما يعنينا هذه السلوك الجبهاوية الرحوانية البوغلابية العمارية الوطدية التي تتفاقم عند التيار وتنذر بانحداره نحو مصير الجبهة الآفلة.