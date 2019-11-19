تباطؤ نمو اقتصاد (OECD) إلى 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث 2019

Mardi 19 Novembre 2019
الأناضول - تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بشكل هامشي في الربع الثالث 2019.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث 2019، مقابل 0.4 بالمئة في الربع السابق عليه.
وأوضح أن من بين الاقتصادات السبعة الكبرى، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في اليابان إلى 0.1 بالمئة في الفترة بين يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول، مقابل 0.4 بالمئة في الشهور الثلاثة السابقة عليها.
وفي الربع الثالث، استقر نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة عند 0.5 بالمئة وفي فرنسا عند 0.3 بالمئة وإيطاليا عند 0.1 بالمئة.
كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 0.3 بالمئة، وألمانيا إلى 0.1 بالمئة، بعد انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في كلا البلدين في الربع السابق عليه.
واستقر نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) عند 0.2 بالمئة، بينما ارتفع بشكل هامشي في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 0.3 بالمئة، مقابل 0.2 بالمئة في الربع السابق عليه.
وعلى أساس سنوي، استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 1.6 بالمئة في الربع الثالث 2019.
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث 2019، مقابل 0.4 بالمئة في الربع السابق عليه.
وأوضح أن من بين الاقتصادات السبعة الكبرى، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في اليابان إلى 0.1 بالمئة في الفترة بين يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول، مقابل 0.4 بالمئة في الشهور الثلاثة السابقة عليها.
وفي الربع الثالث، استقر نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة عند 0.5 بالمئة وفي فرنسا عند 0.3 بالمئة وإيطاليا عند 0.1 بالمئة.
كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 0.3 بالمئة، وألمانيا إلى 0.1 بالمئة، بعد انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في كلا البلدين في الربع السابق عليه.
واستقر نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) عند 0.2 بالمئة، بينما ارتفع بشكل هامشي في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 0.3 بالمئة، مقابل 0.2 بالمئة في الربع السابق عليه.
وعلى أساس سنوي، استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 1.6 بالمئة في الربع الثالث 2019.
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.
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Par:BABANETTOO (France )
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