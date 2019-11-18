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رسالة عاطف بن حسين إلى رئيس الدولة للتدخل العاجل لإصلاح الوضع الثقافي و الإعلامي

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير

من الظلم ان نحكم على المشهد الثقافي حكما جامعا بالفساد و التردي ،،، هناك من الاسماء التي تجاوزت هذا الانحدار لتعي حجم الكارثة التي حلت بثقافتنا و فننا و مسرحنا و خصوصا إعلامنا ،،، احد هذه الاسماء النيرة هو الأستاذ المسرحي و الممثل عاطف بن حسين الذي حركته هذه التعاسة و هذا الانحدار الماسخ الذي تعيشه البلاد فنيا و إعلاميا فبادر بمراسلة رئيس الدولة يطلبه من خلالها التدخل العاجل لإصلاح الوضع و تعديل المائل مشخصا الحالة المتردية و الوضع البائس الذي آلت إليه ثقافة التونسي ، و هذا مقتتطف من رسالته :


سيدي الرئيس لقد انتظرت منكم تدخلا عاجلا في ما يحدث في وسائل الإعلام ، لأني أتصور أنكم تدركون أن جوهر الصراع في تونس هو ثقافي بالأساس ،، و ما يمرر في بعض وسائل الإعلام هو تشجيع على ثقافة الإنحدار و الحقد و الكره ،،
هذه البرامج دمرت ثقافة التونسي و جعلت منه مواطنا سلبيا ، إذ قتلت فيه كل القيم الإنسانية النبيلة و تحولت إلى حلبات مصارعة يفوز فيها من هو قادر على الإنحدار أكثر من الآخر … ليصبح القبح شعارهم و “قلة التربية” مرادهم …


  
  
     
  
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