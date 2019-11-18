Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Arouh Li Mine  

صابرين تظهر بـ''لوك'' جديد من دون حجاب..

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
فاجأت الفنانة المصرية، صابرين، جمهورها بعد غياب طويل، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع الصور "انستغرام" ظهرت خلالها بدون حجاب.

وأطلت "صابرين"، خلال الصورة بـ"لوك" جديد، وشعر أصفر، فيما تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وتساءلوا ما إذا كانت صابرين تخلت عن الحجاب بشكل نهائي أم لا؟.




وكانت صابرين ترتدي الحجاب منذ سنوات طويلة، وشاركت به في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان الكوميدي علي ربيع.


ورفضت صابرين الانتقادات الموجهة إليها بعد إعلان خلعها الحجاب نهائيًا، وذلك في أول تعليق بعد نشرها صورها.

وقالت صابرين في تصريحات نقلتها مجلة "فوشيا"، إنها "لم تكن محجبة من الأساس"، ووصفت نفسها بـ"المحتشمة فقط"، مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.

وأضافت "أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب".


  
  
     
  
festival-37bfd28022aaaec0fe09743a528206f9-2019-11-18 08:03:55






0 de 0 commentaires pour l'article 192863



En continu

الاثنين 18 نوفمبر 2019 | 21 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:11 07:00 05:30
17° % 70 :الرطــوبة
تونــس
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-815°-1017°-919°-1121°-12
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574062249|192863 1198|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires