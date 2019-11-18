صابرين تظهر بـ''لوك'' جديد من دون حجاب..

Lundi 18 Novembre 2019







فاجأت الفنانة المصرية، صابرين، جمهورها بعد غياب طويل، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع الصور "انستغرام" ظهرت خلالها بدون حجاب.وأطلت "صابرين"، خلال الصورة بـ"لوك" جديد، وشعر أصفر، فيما تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وتساءلوا ما إذا كانت صابرين تخلت عن الحجاب بشكل نهائي أم لا؟.وكانت صابرين ترتدي الحجاب منذ سنوات طويلة، وشاركت به في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان الكوميدي علي ربيع.ورفضت صابرين الانتقادات الموجهة إليها بعد إعلان خلعها الحجاب نهائيًا، وذلك في أول تعليق بعد نشرها صورها.وقالت صابرين في تصريحات نقلتها مجلة "فوشيا"، إنها "لم تكن محجبة من الأساس"، ووصفت نفسها بـ"المحتشمة فقط"، مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.وأضافت "أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب".