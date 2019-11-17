سريلانكا.. فوز مرشح المعارضة غوتابايا راجاباكسا في انتخابات الرئاسة

Dimanche 17 Novembre 2019
الأناضول - كولومبو - فاز مرشح المعارضة في سريلانكا ووزير الدفاع السابق، غوتابايا راجاباكسا، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، بمشاركة 35 مرشحًا.
وأقر مرشح الحزب الحاكم وزير الإسكان ساجيث بريماداسا، بالهزيمة، رغم عدم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وقال بريماداسا في بيان "إنه لشرف لي أن احترم قرار الشعب وأهنئ غوتابايا راجاباكسا على انتخابه كرئيس سريلانكا السابع".
وبحسب النتائج الأولية، فاز مرشح المعارضة بـ51.62% من الأصوات، في حين حصل منافسه مرشح الحزب الحاكم على 42.44% من الأصوات.
وتصدر راجاباكسا الذي ينتمي للغالبية البوذية نتائج الانتخابات بسهولة في معظم المقاطعات، فيما تقدم عليه منافسه بريماداسا في المناطق الشمالية والشرقية التي تهيمن عليها الأقلية التاميلية (هندوس) والمسلمين.
وحث كهيليا رامبوكويلا المتحدث باسم راجاباكسا، مؤيدي الحزب على الاحتفال بالنصر بسلام وعدم الانخراط في أعمال عنف.
ويشار أن البوذيين يشكلون 70% من السكان، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت.
وكان راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع في فترة الحرب الأهلية، في عهد شقيقه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.
وتعد الحرب الأهلية السريلانكية أسوأ علامة في تاريخ الدولة، وامتدت قرابة ربع قرن من 1983 إلى 2009، وكانت الحرب بين حركة نمور التاميل الانفصاليين والجيش السريلانكي، والتي انتهت بانتصار الجيش بعد مقتل الآلاف من المدنيين.
وينسب راجاباكسا الفضل لنفسه في هزيمة حركة نمور التاميل عام 2009، حينما كان وزيرًا للدفاع، بيد أن كثيرا من النقاد اتهموه بأنه لم يكن يحترم حقوق الإنسان والمعارضة، وهو عامل منع معظم الأقليات من دعمه.
وأقر مرشح الحزب الحاكم وزير الإسكان ساجيث بريماداسا، بالهزيمة، رغم عدم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وقال بريماداسا في بيان "إنه لشرف لي أن احترم قرار الشعب وأهنئ غوتابايا راجاباكسا على انتخابه كرئيس سريلانكا السابع".
وبحسب النتائج الأولية، فاز مرشح المعارضة بـ51.62% من الأصوات، في حين حصل منافسه مرشح الحزب الحاكم على 42.44% من الأصوات.
وتصدر راجاباكسا الذي ينتمي للغالبية البوذية نتائج الانتخابات بسهولة في معظم المقاطعات، فيما تقدم عليه منافسه بريماداسا في المناطق الشمالية والشرقية التي تهيمن عليها الأقلية التاميلية (هندوس) والمسلمين.
وحث كهيليا رامبوكويلا المتحدث باسم راجاباكسا، مؤيدي الحزب على الاحتفال بالنصر بسلام وعدم الانخراط في أعمال عنف.
ويشار أن البوذيين يشكلون 70% من السكان، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت.
وكان راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع في فترة الحرب الأهلية، في عهد شقيقه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.
وتعد الحرب الأهلية السريلانكية أسوأ علامة في تاريخ الدولة، وامتدت قرابة ربع قرن من 1983 إلى 2009، وكانت الحرب بين حركة نمور التاميل الانفصاليين والجيش السريلانكي، والتي انتهت بانتصار الجيش بعد مقتل الآلاف من المدنيين.
وينسب راجاباكسا الفضل لنفسه في هزيمة حركة نمور التاميل عام 2009، حينما كان وزيرًا للدفاع، بيد أن كثيرا من النقاد اتهموه بأنه لم يكن يحترم حقوق الإنسان والمعارضة، وهو عامل منع معظم الأقليات من دعمه.
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