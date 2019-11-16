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مقتل 5 أشخاص بأعمال العنف في بوليفيا ليرتفع عدد ضحايا الأحداث المستمرة منذ الثلاثاء الماضي إلى 14

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
الأناضول - بوليفيا - قتل 5 أشخاص، الجمعة، في اعمال العنف والاحتجاجات المستمرة في عدد من المناطق ببوليفيا التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ فترة.

وبحسب مراسل الأناضول، تواصلت، الجمعة، في العديد من المدن البوليفية المختلفة أعمال عنف واحتجاجات عقب إعلان جانين أنيز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان)، الثلاثاء، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، بعد استقالة الرئيس، إيفو موراليس، الأحد الماضي.


ووفق ما ذكرته العديد من الصحف المحلية فقد اشتدت المواجهات بين مؤيدي الرئيس المستقيل، وعناصر الشرطة في منطقة "ساكابا" التابعة لمقاطعة "كوتشابامبا"، ليلقى 5 أشخاص حتفهم، ويرتفع عدد ضحايا الأحداث المندلعة منذ الثلاثاء الماضي، إلى 14 قتيلًا.

واستقال إيفو موراليس، الأحد الماضي، من منصبه، في أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظًا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس واصفين الانتخابات بأنها "مزورة".

تجدر الإشارة أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.

والثلاثاء، وصل موراليس، المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، وكان في استقباله وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، لدى وصوله مطار العاصمة، مكسيكو سيتي.

وفي اليوم ذاته، أعلنت جانين أنيز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا، الغرفة العليا من البرلمان، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.

  
  
     
  
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