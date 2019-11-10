نمو إيرادات مؤسسة النفط الليبية 21 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري إلى 2.2 مليار دولار

Dimanche 10 Novembre 2019
الأناضول - طرابلس - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إيراداتها النفطية خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بلغ 2.2 مليار دولار، بارتفاع 381 مليون دولار أو 21 بالمئة، على أساس شهري.
وذكرت الشركة، في بيان الأحد، أن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المحصلة من عقود الامتياز.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، "على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، نجحت المؤسسة في تحقيق ارتفاع بإيرادات أكتوبر، من خلال زيادة المبيعات، والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج".
وأشار صنع الله، إلى أهمية الإيرادات بالنسبة للشعب الليبي، "واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية".
وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ويبلغ متوسط إنتاجها اليومي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وذكرت الشركة، في بيان الأحد، أن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المحصلة من عقود الامتياز.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، "على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، نجحت المؤسسة في تحقيق ارتفاع بإيرادات أكتوبر، من خلال زيادة المبيعات، والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج".
وأشار صنع الله، إلى أهمية الإيرادات بالنسبة للشعب الليبي، "واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية".
وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ويبلغ متوسط إنتاجها اليومي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
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Par:karimyousef (France )
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