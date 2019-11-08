إيران تسقط طائرة مسيرة جنوب غربي البلاد

Vendredi 08 Novembre 2019
الأناضول - طهران - ذكر إعلام إيراني محلي، الجمعة، أن منظومة الدفاع الصاروخية للجيش، اسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.
وأفادت فضائية "العالم" الرسمية، أن "الدفاعات الصاروخية للجيش الإيراني أطلقت قبل ساعات (صباح الجمعة) صاروخًا باتجاه طائرة مسيرة شوهدت في سماء ميناء ماهشهر، واسقطتها على الفور".
وأشارت إلى أن شهود عيان من أهالي ميناء الإمام الخميني سمعوا صوت اطلاق الصاروخ فجر اليوم.
وفيما لم تحدد الفضائية هوية الطائرة المسيرة، لم يصدر عن السلطات الإيرانية بيان حول تفاصيل الحادث، حتى الساعة 10.50 تغ.
وأفادت فضائية "العالم" الرسمية، أن "الدفاعات الصاروخية للجيش الإيراني أطلقت قبل ساعات (صباح الجمعة) صاروخًا باتجاه طائرة مسيرة شوهدت في سماء ميناء ماهشهر، واسقطتها على الفور".
وأشارت إلى أن شهود عيان من أهالي ميناء الإمام الخميني سمعوا صوت اطلاق الصاروخ فجر اليوم.
وفيما لم تحدد الفضائية هوية الطائرة المسيرة، لم يصدر عن السلطات الإيرانية بيان حول تفاصيل الحادث، حتى الساعة 10.50 تغ.
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
- Hier 16:59 إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
22°
|22°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-14
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 190) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 036) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 346) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 743) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 096) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 538) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 577) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 022) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 131) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 427) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 346) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 472) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 446) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 050) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 808) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 264) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 547) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 365) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 912) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 793) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:Momolecool (Belgium )
Sur: هشام العجبوني : محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية