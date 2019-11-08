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إيران تسقط طائرة مسيرة جنوب غربي البلاد

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
الأناضول - طهران - ذكر إعلام إيراني محلي، الجمعة، أن منظومة الدفاع الصاروخية للجيش، اسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.

وأفادت فضائية "العالم" الرسمية، أن "الدفاعات الصاروخية للجيش الإيراني أطلقت قبل ساعات (صباح الجمعة) صاروخًا باتجاه طائرة مسيرة شوهدت في سماء ميناء ماهشهر، واسقطتها على الفور".


وأشارت إلى أن شهود عيان من أهالي ميناء الإمام الخميني سمعوا صوت اطلاق الصاروخ فجر اليوم.

وفيما لم تحدد الفضائية هوية الطائرة المسيرة، لم يصدر عن السلطات الإيرانية بيان حول تفاصيل الحادث، حتى الساعة 10.50 تغ.

  
  
     
  
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