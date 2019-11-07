باريس سان جيرمان الفرنسي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

Jeudi 07 Novembre 2019
الأناضول - تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب سان جيرمان على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.
وجاء تأهل سان جيرمان لثمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين كلوب بروج صاحب المركز الثالث إلى عشر نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.
أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 22.
وكادت أن تشهد الدقيقة 76 هدف التعادل لكلوب بروج عندما أضاع السنغالي مباي دياتي ضربة جزاء، لتنتهي المواجهة بفوز سان جيرمان.
وتغلب سان جيرمان على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.
وجاء تأهل سان جيرمان لثمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين كلوب بروج صاحب المركز الثالث إلى عشر نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.
أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 22.
وكادت أن تشهد الدقيقة 76 هدف التعادل لكلوب بروج عندما أضاع السنغالي مباي دياتي ضربة جزاء، لتنتهي المواجهة بفوز سان جيرمان.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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