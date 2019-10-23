اللغة العربية سعيدة بقيس سعيد

Mercredi 23 Octobre 2019



برئيس منتخب من منطقة شعبية (المنيهلة) انطلق موكب قيس سعيد وسط زغاريد جيرانه و تحياتهم الى قصر باردو ثم قصر قرطاج لتسلم مهامه رسميا رئيسا للجمهورية التونسية .و تحت قبة البرلمان أدى القسم و ألقى خطابه الذي قطع مع اللغة الخشبية فكانت المواقف مبدئية و البوصلة واضحة ، لا عودة الى الوراء و لا تراجع في مجال الحريات مع عزم على ترشيد الانفاق العام و الاستجابة لمطالب الشعب و تلبية حاجات المواطنين الأساسية مع طمأنة لكل المشككين و رسالة أيضا لمن يهمه الأمر ممن عارضوه قبل ان يباشر مهامه ،، كما كان الموقف واضحا من القضية الفلسطينية حيث جدد الالتزام بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني و رفضه للمظلمة المسلطة عليه من الإحتلال الصهيوني منذ اكثر من قرن ."ان الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها"،، كأن قيس سعيد استحضر هذه الآية الكريمة وهو يعدد أنواع الأمانات التي كلف بها الشعب مسؤوليه و ضرورة الوفاء بهم جميعا . خطاب قوي و مرحلة جديدة تعيشها تونس في لحظة تاريخية فارقة وسط محيط متلاطم الأمواج و انتقال سلس للسلطة دون حمامات دم او حظر تجول ، خطاب اعاد الاعتبار للقيمة (الأمانة) و شكل تشخيصا للرهانات و التحديات التي تنتظر القادة الجدد ،، تحديات اقتصادية و اجتماعية لن تكون سهلة أمام الفاعلين السياسيين .لم يتعود التونسيون على هذا الخطاب الواضح و المباشر من رؤسائهم في العقود الأخيرة بل كانت مواكب بروتوكولية مملة أحيانا رغم قيمة المناسبة.بفصاحته و بساطته و مواقفه و حب شعبه وصل قيس سعيد الى كرسي قرطاج ،، بلغته العربية الأصيلة و الشعر العربي و تذكيره الدائم بقصة كافور الاخشيدي و المتنبي دغدغ القلوب و آثار إعجاب الناس أمام حجم اللغة الركيكة و المبتذلة التي يمارسها هواة السياسة اليوم .لن تكون مهمة قيس سعيد سهلة و سيبدأ بالملف الأول وهو تشكيل الحكومة و ما يلفه من تجاذبات و اعتقد انه قادر على جمع الفرقاء و تقريب وجهات النظر بحكم علاقته الجيدة بجميع الأطراف السياسية و التفويض الشعبي الذي يملكه بعد نتائج الإنتخابات الاخيرة ، و سنرى مدى قدرته على تنفيذ برنامجه .قالت العرب قديما " إن من البيان لسحرا " ،، و من أسرار الخطابة الفصاحة و البلاغة و البيان ، و الأكيد ان اللغة العربية ستتالق مع الرئيس قيس سعيد .كاتب و محلل سياسي