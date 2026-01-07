Babnet   Latest update 15:41 Tunis

وزارة التعليم العالي: المجر تُسند 250 منحة بعنوان السنة الجامعية 2027-2026 في عدة مجالات لفائدة الطلبة التونسيين

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 15:41 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إسناد المجر 250 منحة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة التونسيين في مرحلة الإجازة وOTM والماجستير والدكتوراه في عدة مجالات.

وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حُدد ليوم 15 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال لافتة الى ان هذه المنح تشمل بالخصوص الإعفاء من مصاريف التسجيل الجامعي و الإقامة والتأمين على المرض و منحة شهرية وفقا لمرحلة الدراسة.


وللاشارة تُسند هذه المنح في إطار مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية للتعاون في إطار برنامج Hungaricum Stipendium للسنوات 2023-2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321488

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026