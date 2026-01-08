الترجي الجرجيسي يتفوق وديا على مستقبل قابس بثنائية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b196c8172689.99408316_nkgmieflphqoj.jpg width=100 align=left border=0>

تفوق الترجي الرياضي الجرجيسي على مستقبل قابس بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بجربة في اطار التحضير للمشوار المتبقي من الموسم الكروي الحالي.

وسجل مؤمن الرحماني والكامروني دافيد روي نيينغي هدفي الترجي الجرجيسي.







ويحل مستقبل قابس ضيفا يوم الخميس المقبل على الترجي الرياضي التونسي في الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما يتبارى الترجي الجرجيسي يوم الجمعة 16 جانفي الجاري مع النادي الصفاقسي.