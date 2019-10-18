Vendredi 18 Octobre 2019
حياة بن يادم
"انثروا النصر التونسي على كل العرب أينما كانوا حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح''.هذا كان عنوان مقالي الأخير.
لم تتأخر مريومة ابنة الوطن، التي نذرت صوتها لمن لا صوت لهم، في التقاط الرسالة فكان جوابها سريعا مدونة:
"لما قامت الثورة في تونس كان عمري 13 سنة، كان بن علي يضرب بالرصاص الحي وكانت ماما تأخذنا للمظاهرات! بتعرفوا ليش؟ لأن تونس حياة الكرام وموت العظام! شاركت في مظاهرات الاتحاد أثناء الثورة وبعدها القصبة 1 والقصبة 2 ووينو البترول وتقريبا كل التحركات الاجتماعية
اليوم عيب اني كون عايشة بلبنان، الشعب طالع ضد الفساد وأنا قاعدة بالبيت. #كلنا_للوطن ، سني وشيعي ودرزي ومسيحي ... وأجنبي كمان! ها البلد فتحلنا ابوابه وعاملنا مثلما يعامل أبناءه ونحن ممتنون للبنان!
وبقلك شي؟ يلي ما خاف من بن علي، ما رح يخاف من عون".
"انثروا النصر التونسي على كل العرب أينما كانوا حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح''.هذا كان عنوان مقالي الأخير.
لم تتأخر مريومة ابنة الوطن، التي نذرت صوتها لمن لا صوت لهم، في التقاط الرسالة فكان جوابها سريعا مدونة:
"لما قامت الثورة في تونس كان عمري 13 سنة، كان بن علي يضرب بالرصاص الحي وكانت ماما تأخذنا للمظاهرات! بتعرفوا ليش؟ لأن تونس حياة الكرام وموت العظام! شاركت في مظاهرات الاتحاد أثناء الثورة وبعدها القصبة 1 والقصبة 2 ووينو البترول وتقريبا كل التحركات الاجتماعية
اليوم عيب اني كون عايشة بلبنان، الشعب طالع ضد الفساد وأنا قاعدة بالبيت. #كلنا_للوطن ، سني وشيعي ودرزي ومسيحي ... وأجنبي كمان! ها البلد فتحلنا ابوابه وعاملنا مثلما يعامل أبناءه ونحن ممتنون للبنان!
وبقلك شي؟ يلي ما خاف من بن علي، ما رح يخاف من عون".
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Par:essoltan (France )
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