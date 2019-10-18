Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Abhatho-Aanki  

''وبقلك شي؟ يلي ما خاف من بن علي، ما رح يخاف من عون''

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
حياة بن يادم

"انثروا النصر التونسي على كل العرب أينما كانوا حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح''.هذا كان عنوان مقالي الأخير.
لم تتأخر مريومة ابنة الوطن، التي نذرت صوتها لمن لا صوت لهم، في التقاط الرسالة فكان جوابها سريعا مدونة:


"لما قامت الثورة في تونس كان عمري 13 سنة، كان بن علي يضرب بالرصاص الحي وكانت ماما تأخذنا للمظاهرات! بتعرفوا ليش؟ لأن تونس حياة الكرام وموت العظام! شاركت في مظاهرات الاتحاد أثناء الثورة وبعدها القصبة 1 والقصبة 2 ووينو البترول وتقريبا كل التحركات الاجتماعية
اليوم عيب اني كون عايشة بلبنان، الشعب طالع ضد الفساد وأنا قاعدة بالبيت. #كلنا_للوطن ، سني وشيعي ودرزي ومسيحي ... وأجنبي كمان! ها البلد فتحلنا ابوابه وعاملنا مثلما يعامل أبناءه ونحن ممتنون للبنان!
وبقلك شي؟ يلي ما خاف من بن علي، ما رح يخاف من عون".

  
  
     
  
festival-c30c7b80f619d9840e1b4a2da25b6d5e-2019-10-18 12:31:45






0 de 0 commentaires pour l'article 191207



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 18 أكتوبر 2019 | 19 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:08 17:41 15:13 12:11 06:29 05:03
27°
 27° % 42 :الرطــوبة
تونــس 20°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-2031°-2031°-2230°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18493,2

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13852 DT        1$ =2,84570 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   1125,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571403552|191207 2569|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires