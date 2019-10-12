نسبة إقبال التونسيين بالخارج على التصويت بالرئاسيات 9.3% حتى عصر اليوم الثاني

Samedi 12 Octobre 2019
الأناضول - تونس/يسرى ونّاس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة إقبال الناخبين بالخارج، على التصويت في الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 9.3 بالمائة، حتى الساعة 15:00 تغ، السبت.
جاء ذلك بحسب ما أفادت به عضو هيئة الانتخابات حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي عقد السبت بالعاصمة تونس.
وأوضحت حسناء أن عدد الناخبين في الخارج الذّين صوتوا منذ الجمعة بلغ 35 ألفا و820 ناخبا، بنسبة 9.3 بالمائة .
وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج، الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية من الرئاسيات، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج إلى غاية الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل.
ووفق أرقام الهيئة، فإن عدد الناخبين في الخارج يبلغ 385 ألفا و546 ناخبا .
ويتوزع ناخبو الخارج على 6 دوائر انتخابیة، بواقع 57 ألفا و669 ناخبا مسجلون في "دائرة إيطاليا"، و88 ألفا و657 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا1" و117 ألفا و51 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا2"، بحسب المصدر ذاته.
وهناك 28 ألفا و574 ناخبا مسجلون في "دائرة ألمانيا" و57 ألفا و775 ناخبا مسجلون في "دائرة الأمريكيتين وباقي أوروبا"، و35 ألفا و820 ناخبا مسجلون في "دائرة العالم العربي وباقي دول العَالم".
وخصصت الهيئة 386 مركزا للاقتراع بالخارج يتولى الإشراف عليها 1800 رئيس مركز، في 46 دولة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.
جاء ذلك بحسب ما أفادت به عضو هيئة الانتخابات حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي عقد السبت بالعاصمة تونس.
وأوضحت حسناء أن عدد الناخبين في الخارج الذّين صوتوا منذ الجمعة بلغ 35 ألفا و820 ناخبا، بنسبة 9.3 بالمائة .
وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج، الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية من الرئاسيات، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج إلى غاية الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل.
ووفق أرقام الهيئة، فإن عدد الناخبين في الخارج يبلغ 385 ألفا و546 ناخبا .
ويتوزع ناخبو الخارج على 6 دوائر انتخابیة، بواقع 57 ألفا و669 ناخبا مسجلون في "دائرة إيطاليا"، و88 ألفا و657 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا1" و117 ألفا و51 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا2"، بحسب المصدر ذاته.
وهناك 28 ألفا و574 ناخبا مسجلون في "دائرة ألمانيا" و57 ألفا و775 ناخبا مسجلون في "دائرة الأمريكيتين وباقي أوروبا"، و35 ألفا و820 ناخبا مسجلون في "دائرة العالم العربي وباقي دول العَالم".
وخصصت الهيئة 386 مركزا للاقتراع بالخارج يتولى الإشراف عليها 1800 رئيس مركز، في 46 دولة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.
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