خطير جدا.. اتحاد جراد سيقضي على البلاد!!!

Mercredi 09 Octobre 2019



عندما نتحدث عن بلاد ظلت واقفة بعد 30الف اضراب هذا يعني اننا نتحدث عن معجزة، خاصة اذا اضفنا لها مناخات ما بعد الثورة على أنظمة شمولية كان الفساد فيها تحت رعاية مقننة تديره جهة معلومة لديها جميع أختام الدولة، ثم وفجأة توزع الفساد بين جميع مكونات النفوذ التاريخي. إن الذين نفذوا 30 الف إضراب كانت دوافعهم ايديولوجية حاقدة رافضة لمنظومة شعبية من خارج رحم السيستام، وقد وقفت تونس على نتائج ذلك، أبرزها الخراب الاقتصادي الذي نخر البلاد. لكن المرعب أن دوافع منصة عبد السلام جراد هذه المرة أفظع وأخطر، فإلى جانب الدافع الأيديولوجي، اصبحنا امام جريمة تصدير المشكلة الداخلية من خلال التسابق لتدمير التجربة، فالكل يعلم الحماقات التي أقدم عليها فريق الطبوبي من دعم احمق للزبيدي وانسياق خلف منظومة قديمة هزيلة مدعومة اماراتيا، ذلك السلوك الشنيع الهب الصراعات داخل قيادة البطحاء، وصلت إلى حد التخوين والخروج بتصريحات حارقة الى العلن، ما أضعف موقف الطبوبي وجماعاته، خاصة بعد الجرعة المعنوية الكبيرة التي حصلت لخصومه إثر صعود أسهم حزب الشعب.هذه الوضعية جعلت الطبوبي ومن معه يفرون من المواجهة الداخلية ويسعون الى تصدير الازمة ومن ثم تفريخ معارك اخرى وهمية مصطنعة قد تسهم في التغطية على الفضيحة، وتغطي على سلوك قديم اعتمدوه مع بن علي وقالوا إنهم تابوا عنه وقلنا انهم لن يتوبوا حتى يلج الجمل في سم الخياط،، ثم هـــا يفتضح امرهم لمّا سخروا منظومة حشاد في خدمة تجمع الفساد والإمارات بلافتة زبيدية، ثم حين رفعتهم الهزيمة وخبطتهم بلا شفقة، وخرج زبيديهم من الرئاسية والتشريعية كما ولدته الفكرة الحمقاء التي نبتت في عقول الأغبياء اثر وفاة رئيس الجمهورية.الآن وبعد فضيحة الزبيدي وحتى يعود فريق الطبوبي في معركة الانتخابات النقابية المقبلة، استُخرجت فجأة فزاعة "الحوار الوطني"، لقد جمدوها كما اللحوم القادمة من الأرجنتين وحنطوها كما الفراعنة لمثل هذا اليوم، يستحقون دائما الى جنازة او فزاعة او فضيحة او مصيبة لنهش تونس وتدثير ذواتهم القاحلة الفاشلة، افزعتهم الصورة التي خرجت عليها صناديق التشريعية، وتفزعهم الصورة المرتقبة للرئاسية.. ولا خلاص من هذه الآفة، إلا بحلين اثنين، اما تمزيق ملفات الطامة الجرادية الثقيلة وتمكينها من حصانة ضد الملاحقات وشطب حساباتها وغض النظر عن ميليشياتها والتعهد بعدم المس بمراعيها داخل المؤسسات العامة المنخورة.. أو بآخر الدواء الكي! الذهاب مباشرة الى تجفيف منابع الخراب الجرادي من خلال إبطال مفعول القنابل الموقوتة او ما عرف بالاقتطاع الآلي، تلك الخزينة الشعبية التي تسحب منه منصة جراد الذخيرة لتقصف بها تونس.