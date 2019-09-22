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تونس للأحياء ، كفى تأبينات و متاجرة بالأموات

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
بقلم / منجي باكير

تونس للأحياء ، يزّينا من التأبينات و الصّمبات


كأنّما أريد لهذه البلاد أن تتوقّف عقارب الزّمن فيها و أن تقاطع كلّ ممارستها في حقّ الحياة ، و في – ملاحقة – حقوقها المهضومة و ثرواتها المنهوبة ،،، لتلازم (حائط المبكى ) المتجدّد ، لتذرف الدّموع و تتباكى على الفقيد و الشهيد ، و لتقيم الجنائز – السّياسيّة – و المناحات الإعلاميّة و التّأبينات الحزبيّة و المزايدات المجّانية و لتنخرط – قسْرا – برعاية رسميّة من تجّار الجنائز و المستثمرين في الدّم في دوّامات من التأبينات و البكائيّات و المرثيّات ، و إذا بخل عليهم الحاضر بجثّة فإنّهم يسافرون عبر التاريخ ليستجلبوا لنا صمْبة يقيمون حولها طقوسهم الممجوجة و المأجورة ...

  
  
     
  
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