وما بدلوا تبديلا....

Dimanche 22 Septembre 2019



الآن أنت هناك ونحن هنا، الآن أنت استرحت من عناء الأمانة ونحن مازلنا، الآن أنت تجاوزت كل الاختبارات بنجاح ونحن نخوض الاختبار تلو الاختبار تلو الاختبار، الآن نعترف لك أنك نجوت واننا نكاد...الآن روحك تراقبنا، هل تسمعنا يا دكتور؟! ان كنت تسمعنا فانثر علينا من جنتك بعض الدعاء ، لعلهم ولعلنا ولعل هذه الحركة ثم ولعل هذا الوطن..انثر شيء من جنتك، انثر فإننا نحتاج اليوم بقوة المعدنوس الشريف...رسالة نادرة من عقل تونس إلى أبنائهبسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهأبنائي الأعزاء سلام الله عليكم و رحمته و بركاتهقريبا ستعودون للدراسة بحول الله تعالى أرجو أن لا يكون غيابي عنكم للمرة الثالثة في السنة الدراسية سلبياو أرجو أن تكونوا عند حسن ظني بكم في طاعة أمكم و مثابرتكم و نشاطكم و جدية عملكم حتى تصلوا إلى الغاية المنشودة و أدعو الله عز و جل أن يهديكم سبل الفوز و النجاح و أن يبصركم لما فيه الخير و الفلاح و أن يرشدكم طريق الهدى. أبنائي الأعزاء أعلموا أن خبر خير يأتيني منكم يخفف عني ألامي و يضمد جراحي في هذه المحنة المسلطة علي أسأل الله ان يظهر لنا حقنا كاملا غير منقوص و أن يتولى امرناإنه نعم المولى و نعم البصير فعليكم بطاعة أمكم و العمل بنصائح معلميكم و حسن الخلق مع جميع الناس و أسألوا أمكم عن سلوكي عندما كنت تلميذا مثلكم فأرجوا أن تكونوا كذلك و يمكنكم أن تبعثوا كل اسبوع رسالة لأن زيارتكم اثناء الدراسة غير ممكنة و قد يعجل الله بعودتي لكم في وقت قريب فهو حاكم الحاكمين و لا يستشير في حكمه احدا و لا يصعب عليه امر يقول للشيء كن فيكون . أوصيكم بأختكم خيرا أعينوها و خذوا بيدها.ختاما بلغوا سلامي إلى أمي العزيزة و إلى جدتكم العكري و إلى عماتكم و خالاتكم و خالكم الطيب و جدكم الحاج ..........و كل الجيران و لا تنسوا سلامي الحار إلى الرجل البطل الهمام و الفارس المقدام السيد عباس و غلى مريم العزيزةو السلامسجن 9 افريل سنة 1988