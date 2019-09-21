هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟

Samedi 21 Septembre 2019



الكسندر دوغين هو مبتكر مصطلح "الطابور السادس" وهو عالم جيو سياسي روسي من مستشاري الرئيس بوتين ،، و قد فضح النخبة الروسية في سنوات التسعينيات عندما كانت تبيع اسرار روسيا للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لكنه قال ان تلك النخبة طابور خامس معروف في كل العالم ،، و أضاف انه اكتشف ان الحكومة و رجال الدولة يبيعون اسرار روسيا للغرب و لمن يشتري حتى اصبحت البلاد مخترقة و الوضع خطير (مثلما تعيشه تونس اليوم ) .تونس اليوم مكشوفة و المخابرات ترتع و الاموال الاجنبية سائبة بعد ان زرع الاستعمار اعوانه في وزارات بعد الثورة ليضمن مصالحه و عاد اصحاب الجنسيات الأجنبية و ضحكوا على الشعب انهم ضحوا باجرة 30 الف اورو من اجل تونس و صاروا يطمعون في رئاسة البلاد .اعاد بوتين قوة روسيا و غربل الدولة و الادارة من العملاء و حاسب المسؤولين بشدة بعد ان جمع حوله نخبة وطنية مثل دوغين و غيره ... في تونس لم يعد الاستعمار في حاجة الى الطابور الخامس الذي اصبحت مهمته السهر مع السفراء و تدبير الراس .رضا لينين يساري قديم وهو منسق الحملة الانتخابية لقيس سعيد ،، هذا الرجل من مؤسسي "قوى تونس الحرة" سنة 2011 و ينتقد بشدة النخب الثقافية و السياسية التونسية و يرفض املاءات الغرب بشأن المواضيع التي يراد تمريرها و اشغال الشعب بها وهو يركز على مسألة العدالة الاجتماعية .خطاب رضا لينين مختلف عن خطاب اليسار التونسي التقليدي الذي لم يجن منه سوى الهزائم .اجتمع استاذ القانون الدستوري المحافظ مع اليساري التقدمي خارج الباراديمغمات التقليدية .. المقارنة مع روسيا صعبة لكننا نعيش اليوم الوضع الروسي سنوات التسعينيات و البلد مكشوف ، واغلب النخب السياسية التقليدية مكبّلة بتفاهمات داخلية و خارجية تحت الطاولة لن تكشفها لمريديها . لذلك ظهر الجديد المزعج خارج السياقات المألوفة .كاتب و محلل سياسي