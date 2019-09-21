Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

الكسندر دوغين هو مبتكر مصطلح "الطابور السادس" وهو عالم جيو سياسي روسي من مستشاري الرئيس بوتين ،، و قد فضح النخبة الروسية في سنوات التسعينيات عندما كانت تبيع اسرار روسيا للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لكنه قال ان تلك النخبة طابور خامس معروف في كل العالم ،، و أضاف انه اكتشف ان الحكومة و رجال الدولة يبيعون اسرار روسيا للغرب و لمن يشتري حتى اصبحت البلاد مخترقة و الوضع خطير (مثلما تعيشه تونس اليوم ) .


تونس اليوم مكشوفة و المخابرات ترتع و الاموال الاجنبية سائبة بعد ان زرع الاستعمار اعوانه في وزارات بعد الثورة ليضمن مصالحه و عاد اصحاب الجنسيات الأجنبية و ضحكوا على الشعب انهم ضحوا باجرة 30 الف اورو من اجل تونس و صاروا يطمعون في رئاسة البلاد .

اعاد بوتين قوة روسيا و غربل الدولة و الادارة من العملاء و حاسب المسؤولين بشدة بعد ان جمع حوله نخبة وطنية مثل دوغين و غيره ... في تونس لم يعد الاستعمار في حاجة الى الطابور الخامس الذي اصبحت مهمته السهر مع السفراء و تدبير الراس .

رضا لينين يساري قديم وهو منسق الحملة الانتخابية لقيس سعيد ،، هذا الرجل من مؤسسي "قوى تونس الحرة" سنة 2011 و ينتقد بشدة النخب الثقافية و السياسية التونسية و يرفض املاءات الغرب بشأن المواضيع التي يراد تمريرها و اشغال الشعب بها وهو يركز على مسألة العدالة الاجتماعية .

خطاب رضا لينين مختلف عن خطاب اليسار التونسي التقليدي الذي لم يجن منه سوى الهزائم .

اجتمع استاذ القانون الدستوري المحافظ مع اليساري التقدمي خارج الباراديمغمات التقليدية .. المقارنة مع روسيا صعبة لكننا نعيش اليوم الوضع الروسي سنوات التسعينيات و البلد مكشوف ، واغلب النخب السياسية التقليدية مكبّلة بتفاهمات داخلية و خارجية تحت الطاولة لن تكشفها لمريديها . لذلك ظهر الجديد المزعج خارج السياقات المألوفة .

كاتب و محلل سياسي

  
  
     
  
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