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للمرة الأولى.. "ناسا" تطلق اسم عالم مصري على كويكب تقديرا لإسهامات عالم الفضاء فاروق الباز العلمية البارزة

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
الأناضول - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، اسم الباز على الكويكب، لدوره مع "ناسا" بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية ـ الروسية المشتركة.


وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر حساب الوزارة على "فيسبوك".

يذكر أن الباز، ولد في 2 يناير/ كانون الثاني 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال)، ونال البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة "عين شمس" في عمر العشرين.

كما حصل في 1961 على ماجستير في علوم الجيولوجيا، ودكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" خلال برنامج "أبوللو".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189529

Kamelwww  (France)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 13h 19m |           



خبر جميل جدا جدا جدا جدا... الحمد لله على مثل هكذا أخبار منعشة.





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