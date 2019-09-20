أول مرة منذ سنوات..مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي

Vendredi 20 Septembre 2019



الأناضول

- تظاهر أعداد من المواطنين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن توقيفات طالت عديد منهم.ونقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات معارضة للنظام المصري تبث من خارج البلاد، مقاطع فيديو قصيرة تظهر تواجد أعداد من المصريين في ميدان التحرير، وسط هتافات ضد السيسي.وقالت المصادر ذاتها، إن هناك توقيفات طالت بعض المتظاهرين خلال التظاهرات التي تحدث لأول مرة منذ سنوات بميدان التحرير الذي تعود شهرته لثورة يناير/ كانون الثاني 2011.ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما ذكرته المصادر من مصدر مستقل، ولا الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية.وغادر السيسي، البلاد، في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، قبيل دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في احتجاجات.