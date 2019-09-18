شكرا.. شعب الفيسبوك..‎

Mercredi 18 Septembre 2019



الإستثناء ، تونسي مرة أخرى، لم نعد بحاجة إلى ماكينات الإعلام، و البروبغاندا ،و مساندة رؤوس الأموال، و لوبيات الأحزاب ، كل التشكيلات السياسية من أحزاب، و تمويلات، و وسائل إعلام مساندة و سبونسور ، أصبحت على أهميتها من الماضي، إذ يمكن أن يصل التأثير و الإعلام و الدعم لأكثر عدد ممكن من الناس في مختلف أنحاء تونس بمجرد أن تشارك أفكارك، على شبكات التواصل الاجتماعي، شرط أن تكون ذات مصداقية عاليةالحملة المساندة في الفضاء الأزرق للسيد قيس سعيد تذكرنا بحملة الفيسبوك التي أطاحت بالديكتاتورية في الأيام الأولى من جانفي عام 2011، و الآن على نفس الفضاء، صفحات شبابية، و شخصيات تقدمت للانتخابات الرئاسية و جمعيات و أحزاب تعلن انظمامها إلى حملة قيس سعيد ، بدأها الدكتور المنصف المرزوقي، ثم السيد الصافي سعيد ،و سيف الدين مخلوف و لطفي المرايحي ، و حزب التيار الشعبي و الحزب الجمهوري، و غيرها من الأحزاب التي أصدرت بيانات مساندة، و بعض الشخصيات في حزب حركة النهضة المساندين للمد الثوري، فإن لم يكن التصويت لعبد الفتاح مورو، فليكن لمن يمثل ضمير الثورة و لشخصية من خارج المنظومة .البعض مازال متوجسا من توجهات الرجل، و من خلفياته ، و هو الذي ماكان مرتبطا أو مدينا لأي أحد و لأي جهة كانت سواء في الداخل أو في الخارج، هذا الرجل مستقل بذاته، لهذا هو مصدر قلق، لا يُعرف عنه أي إنتماء غير ما يقوله في كل مرةعو يكرره مرات و مرات، إنه يعمل من أجل الوطن ، لا شيئ غير الوطن..الأحزاب التي فشلت في التوحد و في ترشيح شخصية توافقية، نجحت أخيرا في الإصطفاف وراء الرجل الذي لا خلفية سياسية له و لا لوبيات تدعمه و لا إعلام ، نجح الرجل على الأقل في تجميع بعض الأحزاب حوله، و هي مسؤولية كبيرة تجاه تونس و التونسيين ، أما و قد جرّبنا اليسار ، و العائلة الديمقراطية ، الحداثية العلمانية، الليبرالية... و فشلت فشلا يشهد به القاصي و الداني، فلا مناص من دعم مرشح يعرف التونسيون مصداقيته و نظافته و احترامه لكل التونسيين بكل أصنافهم و مكانتهم، فلا تستعجلوا الحكم على الرجل، بل المهم هو تصفية التركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القيام بجرد مستقل و موضوعي لكل المشاكل، حتى نعرف قدرة الرجل على تحريك المسائل و الإيفاء بما سوّق له، فلا نعتقد أن مشاكل السنوات العجاف ستُحل بمجرد أن يصل سعيد أو غيره إلى قرطاج..