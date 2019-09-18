عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والفنانة درة عن انتخابات تونس.. شوف الفرق في الردود!!!

Mercredi 18 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي
في حوار له مع قناة ام بي سي مصر لحساب برنامج للإعلامي عمرو أديب، قال أبو بكر الصغير أنه من المفارقات أن هنالك في الانتخابات " العالم المفكر الدكتور الذي توجد كلية طب باسمه في جيبوتي وهو وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهنالك الذي يجهل حتى الفصل الأول من الدستور،هو مترشح شعبوي لا يمثل شيء ولا يملك لا ثقافة ولا رؤية سياسية ولا حتى برنامجا سيطرحه على التونسيين" ثم اضاف الصغير في حديثه لعمر اديب انه من بين 26 من المترشحين الوحيد الذي يمثل الدولة الوطنية والذي بالفعل تسكنه مسالة السيادة والاستقلال وروح التجارب التي عاشتها تونس خلال العقود الماضية، هو السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، بقية الــ25 من المترشحين هم من الجيل الجديد جيل ما بعد 14 يناير 2011، لديهم رؤية اخرى للحكم ونظرة اخرى للعلاقات الخارجية، كما أشار الصغير ان الرئيس زين العابدين بن علي يكسب اليوم عددا كبيرا من المتعاطفين والمتضامنين وهنالك مترشحة اسمها عبير موسي تحظى بنسب عالية في عملية استطلاع الرأي تريد عودة النظام السابق كما تريد رد الاعتبار لنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
مع نفس المذيع المصري عمرو اديب وعلى نفس البرنامج قالت الفنانة درة ان الانتخابات في تونس ديمقراطية 100% ومهما كانت النتيجة حتى وإن تكن بخلاف رغبتي ورغبة غيري فهي بالتأكيد انتخابات ديمقراطية، ونحن مع اختيار الأغلبية.
ذلك هو دور الاعلام القذر الذي حرض بن علي على التنكيل بالتونسيين، كما حرض الطرابلسية على نهب تونس وقام بالتغطية على جرائم الدولة طوال 23 سنة، نوعية إعلامية سامة لم تتغير ولن تتغير، راقبوا جيدا هذا النموذج البوبكري الذي وبعد ان رحل الزبيدي سيرحل للبحث عن طريدة اخرى يلمعها وتحشي له في مناخيره بعض الدنانير وما تيسر من الدولارات حين يتفانى في اللعق.
في حوار له مع قناة ام بي سي مصر لحساب برنامج للإعلامي عمرو أديب، قال أبو بكر الصغير أنه من المفارقات أن هنالك في الانتخابات " العالم المفكر الدكتور الذي توجد كلية طب باسمه في جيبوتي وهو وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهنالك الذي يجهل حتى الفصل الأول من الدستور،هو مترشح شعبوي لا يمثل شيء ولا يملك لا ثقافة ولا رؤية سياسية ولا حتى برنامجا سيطرحه على التونسيين" ثم اضاف الصغير في حديثه لعمر اديب انه من بين 26 من المترشحين الوحيد الذي يمثل الدولة الوطنية والذي بالفعل تسكنه مسالة السيادة والاستقلال وروح التجارب التي عاشتها تونس خلال العقود الماضية، هو السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، بقية الــ25 من المترشحين هم من الجيل الجديد جيل ما بعد 14 يناير 2011، لديهم رؤية اخرى للحكم ونظرة اخرى للعلاقات الخارجية، كما أشار الصغير ان الرئيس زين العابدين بن علي يكسب اليوم عددا كبيرا من المتعاطفين والمتضامنين وهنالك مترشحة اسمها عبير موسي تحظى بنسب عالية في عملية استطلاع الرأي تريد عودة النظام السابق كما تريد رد الاعتبار لنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
مع نفس المذيع المصري عمرو اديب وعلى نفس البرنامج قالت الفنانة درة ان الانتخابات في تونس ديمقراطية 100% ومهما كانت النتيجة حتى وإن تكن بخلاف رغبتي ورغبة غيري فهي بالتأكيد انتخابات ديمقراطية، ونحن مع اختيار الأغلبية.
ذلك هو دور الاعلام القذر الذي حرض بن علي على التنكيل بالتونسيين، كما حرض الطرابلسية على نهب تونس وقام بالتغطية على جرائم الدولة طوال 23 سنة، نوعية إعلامية سامة لم تتغير ولن تتغير، راقبوا جيدا هذا النموذج البوبكري الذي وبعد ان رحل الزبيدي سيرحل للبحث عن طريدة اخرى يلمعها وتحشي له في مناخيره بعض الدنانير وما تيسر من الدولارات حين يتفانى في اللعق.
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Par:mnasser57 (Austria )
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