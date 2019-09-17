بدء بث قناة MBC5 لبلدان المغرب العربي مساء السبت 21 سبتمبر

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- في سياق خطتها الخمسية للتوسّع والنمو، أعلنت "مجموعة MBC" عن إطلاق "MBC5" التي ترفع شعار "قوتنا واحدة"، وهي القناة الفضائية الجديدة بنكهة محلية بامتياز، ملؤها الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي..ووفق بلاغ للقناة تسعى MBC5 إلى الاستثمار بأفضل الانتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أُخرى. كما يصُب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي.ينطلق البثّ الفضائي لـ MBC5 مساء السبت 21 أيلول/سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج the Voice، والذي سيكون متوفراً لجمهور بلدان المغرب العربي حصراً عبر قناة MBC5.