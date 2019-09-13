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ترامب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس علينا

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، قائلا: "لا أصدق ذلك".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا، يصعب علي تصديق ذلك"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).


وتابع: "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا، علاقتي بإسرائيل ممتازة".

والخميس، نشرموقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس ترامب والمقربين منه".

وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.

يشار أن إسرائيل نفت تلك التقارير بشكل قاطع، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو: "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة".

  
  
     
  
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