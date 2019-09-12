Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Matsabbarnich  

إنقاذ ( الشّقف الثوري ) صار فريضة وطنية

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
بقلم / منجي باكير

أمّا و بعد كل هذا الحراك للحملة الإنتخابية و ما تخللها من جدال و استعراض و اصطفافات و نعرات و عصبيات و بعد ان تمحّص المشهد و تمخّض المسار و ظهرت بعض معالم خط النهاية و خصوصا قبل اسدال الستار وجب على مجاميع الإنتصار للثورة ان يقفوا وقفة تأمل سريعة و جادة لتقييم الناتج و تقدير الحاصل لتلافي ( خسارة الكل ) مقابل انفلات اعداءالثورة و قوى الردة ...


وجب إلتقاء الطيف المحسوب على الثورة لإيجاد صيغة توافقية لبقاء ( الاصلح / الاقرب ) و انسحاب الابعد بحساب فارق الاصوات التي يمكن ان يجنيها كلواحد منهم ،،، التفاهم و التوافق هو سيد الموقغ حاليا و لا غيره يمكن ان ينقذ ( الشقف ) الثوري من كماشات مرشحي السيستام ، ماذا و إلا فإنّ الخسارة ستكون اعمق من خسارة مرشح ،،، الخيارة ستكون خسارة وطن و محسوبي الثورة سيكونون هم من اقبر آمال الوطن و واد احلام الوطن لمجرد عَنته و انانيته ،،، التاريخ لا يرحم و سيكتب ، سيكتب و لن يحابي أحدا ...

  
  
     
  
festival-a8cdc184567b8f16befbbcc8beb9d182-2019-09-12 21:19:27






0 de 0 commentaires pour l'article 189020



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 12 سبتمبر 2019 | 13 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:34 15:49 12:23 05:59 04:30
26°
 26° % 74 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-2430°-2332°-2332°-2334°-23
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568321759|189020 533|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires