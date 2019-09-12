امتطاء رئاسي..

Jeudi 12 Septembre 2019



الحملات الانتخابية في اخر أنفاسها، ومرة أخرى -ودون لقاء في باريس- تُخلق مطايا جاهزة لمرشح الماكينة النوفمبرية، ويهيّأ حصان طروادة للوصول الى قصر قرطاج بيسر.يمكن للمرشح الحكومي ان ينام في جوف "الاسلام السياسي" مطمئنا.. فقد قُطع الطريق في دوره الأول أمام أيّ منافس ثوري، وستجمع العمامة كل الخزان النهضاوي.ثم تهديه طريقا سالكا في الدور الثاني بعد أن تخلق "بازارات" الإشهار السياسي "تصويتا مفيدVote utile " ثانٍ ونصدّق استقطابهم المزعوم.كثيرا ما تحجب العمامة عنا.. وضوح السماء