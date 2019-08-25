ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

Dimanche 25 Août 2019
الأناضول - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتز، بفرنسا، قائلا إن الجميع "على وفاق كبير".
وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة، كتب ترامب، عبر تويتر، "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة وغير الدقيقة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".
وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير، وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!".
وفي وقت سابق من الأحد، أجرى جونسون، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي منذ توليه مهامه في بريطانيا.
وأعرب ترامب، عن دعمه لجونسون، واصفا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
والتقى ترامب وجونسون، على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتز.
ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن "بريكست"، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".
وأعلن ترامب احتمال التوصل "سريعا" إلى اتفاق تجارة "كبير جدا" مع بريطانيا.
وانطلقت في مدينة بياريتز، جنوب غربي فرنسا، السبت، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بمأدبة عشاء أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون، على شرف الضيوف.
وشارك في المأدبة، إلى جانب رئيس البلد المضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وإيطاليا جوزيبي كونتي، واليابان شينزو آبي، وكندا جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.
ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا) أصحاب أعلى المناصب في البلاد.
وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة، كتب ترامب، عبر تويتر، "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة وغير الدقيقة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".
وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير، وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!".
وفي وقت سابق من الأحد، أجرى جونسون، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي منذ توليه مهامه في بريطانيا.
وأعرب ترامب، عن دعمه لجونسون، واصفا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
والتقى ترامب وجونسون، على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتز.
ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن "بريكست"، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".
وأعلن ترامب احتمال التوصل "سريعا" إلى اتفاق تجارة "كبير جدا" مع بريطانيا.
وانطلقت في مدينة بياريتز، جنوب غربي فرنسا، السبت، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بمأدبة عشاء أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون، على شرف الضيوف.
وشارك في المأدبة، إلى جانب رئيس البلد المضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وإيطاليا جوزيبي كونتي، واليابان شينزو آبي، وكندا جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.
ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا) أصحاب أعلى المناصب في البلاد.
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Par:lechef (Tunisia )
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