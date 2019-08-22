Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

الصافي سعيد، أو محمد حسنين هيكل التونسي.!!‎

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..

لا أحد يشك في سعة ثقافة الرجل و مكانته في عالم الصحافة و الكتابة، مقارنة بغيره من الصحفيين، عندما تقرأ له جيوبوليتيك الدم، أو القذافي سيرة مدنسة، أو "سنوات المتاهة"، و "الحرب المموهة و السلام الجريح "فانك تجد نفسك أمام رجل موسوعة، يدرك جيدا ماذا يقول، و تتزاحم لديه المعطيات و الأفكار و خفايا الإجتماعات الخاصة، و قدر هائل من الجغرافيا التاريخية، و كيفية بناء الدول لنفسها و لثقافتها و لحضارتها ، انك تجد نفسك أمام الراحل محمد حسنين هيكل في نسخته التونسية..


الصافي سعيد يتميز عن غيره من المرشحين لكرسي قرطاج بهذه الموسوعة الثقافية و شبكة العلاقات التي نسجها طوال حياته المهنية مع شخصيات فاعلة في المشهد السياسي محليا و دوليا..

الصافي سعيد يبدو متمسكا و مؤمنا بحظوظه ، معولا على تميزه الفكري و تفرّده العلائقي، و نصيب وافر من قاعدة إنتخابية "قبلية" إن هو ارتقى للدور الثاني..

الصافي سعيد يتقدم باتجاه قرطاج، مستقلا ، دون حزام أمان، دون حزام سياسي متين / ولو أن حركة الشعب دعّمت ترشحه/ ، الرجل عمل كرئيس تحرير صحف ذات صيت واسع، كجريدة جون أفريك، و جريدة السفير، و الرواق 4 و جيوعرابيا.. ويطمح ان يكون رئيسا لتونس و لكل التونسيين...
تتفق مع الرجل أو تختلف معه، لكنه حتما سيصرعك ثقافيا في أول مناظرة نقاش..

  
  
     
  
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