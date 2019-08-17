الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية سعودية بعشر طائرات مسيرة

Samedi 17 Août 2019
الأناضول - اليمن/ علي عويضة - أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، صباح السبت، تنفيذ هجمات "بعشر طائرات مسيرة" استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" جنوب شرقي السعودية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع، قوله إن سلاح الجو المسير "نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان (عمليات التحالف) على اليمن".
وأضاف "سريع" أن "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقلا ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة".
ولفت إلى أن "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل".
وتوعّد المتحدث الحوثي، السعودية والتحالف العربي، "بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان".
وجدد "سريع" دعوته "لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".
وأضاف: "بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر"، مشددًا أنه "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف العربي حول إعلان جماعة الحوثي.
وكثف الحوثيون مؤخراً هجماتهم بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، حيث تحدثت الجماعة عن وجود بنك يضم 300 هدفاً داخل الأراضي السعودية.
وفي مايو/أيار الماضي أعلن الحوثيون شن هجوم مماثل بسبع طائرات مسيرة قالت إنه استهدف شركة "أرامكو"، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حينها تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع، قوله إن سلاح الجو المسير "نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان (عمليات التحالف) على اليمن".
وأضاف "سريع" أن "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقلا ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة".
ولفت إلى أن "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل".
وتوعّد المتحدث الحوثي، السعودية والتحالف العربي، "بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان".
وجدد "سريع" دعوته "لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".
وأضاف: "بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر"، مشددًا أنه "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف العربي حول إعلان جماعة الحوثي.
وكثف الحوثيون مؤخراً هجماتهم بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، حيث تحدثت الجماعة عن وجود بنك يضم 300 هدفاً داخل الأراضي السعودية.
وفي مايو/أيار الماضي أعلن الحوثيون شن هجوم مماثل بسبع طائرات مسيرة قالت إنه استهدف شركة "أرامكو"، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حينها تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.
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Par:Mahdibey ( )
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