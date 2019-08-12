إدارة ترامب تصدر قرارا يحرم المهاجرين الفقراء من إقامة دائمة

Lundi 12 Août 2019
الأناضول - واشنطن - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قرارا جديدا من شأنه عدم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين "الفقراء" الذي يحصلون على إعانات من الدولة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ قرار واشنطن يأتي في إطار "جهودها لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت أن القرار الجديد يقوم على ضرورة أن يكون "المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية".
ويستهدف القرار المهاجرين الذين يستفيدون من نظام الإعانات ضمن نظام الضمان الصحي "ميديك أيد"، إضافة لهؤلاء الذين يحصلون على قواسم شراء مواد غذائية، وأخرى متعلقة بالسكن، وغيرها من المساعدات العامة.
واعتبر المدافعون عن حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة أن القرار الجديد سيدفع المهاجرين "إلى عدم طلب أي مساعدة من الدولة".
وسيد خل القرار حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسب المصدر ذاته.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ قرار واشنطن يأتي في إطار "جهودها لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت أن القرار الجديد يقوم على ضرورة أن يكون "المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية".
ويستهدف القرار المهاجرين الذين يستفيدون من نظام الإعانات ضمن نظام الضمان الصحي "ميديك أيد"، إضافة لهؤلاء الذين يحصلون على قواسم شراء مواد غذائية، وأخرى متعلقة بالسكن، وغيرها من المساعدات العامة.
واعتبر المدافعون عن حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة أن القرار الجديد سيدفع المهاجرين "إلى عدم طلب أي مساعدة من الدولة".
وسيد خل القرار حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسب المصدر ذاته.
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