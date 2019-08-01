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مقتل قائد عسكري كبير في هجوم بطائرة مسيرة للحوثيين جنوبي اليمن

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
الأناضول - اليمن / شكري حسين - قتل قائد قوات الدعم والإسناد "قوات خاصة"، اللواء منير اليافعي "أبو اليمامة"، في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون، على معسكر الجلاء بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، أن اليافعي قتل في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون، الخميس، استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني، في معسكر الجلاء غربي مدينة البريقة.


وفي تطور لاحق، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، أن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية" شن هجوما على تجمعات في معسكر الجلاء بمحافظة عدن، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وصباح الخميس، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية، عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء في عدن.

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، أنه نتج عن العملية "مصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات، وتسببت في حالة إرباك كبيرة ضمن صفوفهم".

وبين سريع، أنه تم "استهداف العرض العسكري بطائرة "قاصف 2k"، وصاروخ باليستي متوسط المدى، لم يكشف عنه حتى الآن".

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

  
  
     
  
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