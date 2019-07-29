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السعودية تعلن مقتل اثنين من جنودها على الحدود مع اليمن

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
الأناضول - اليمن/ محمد السامعي - أعلنت السعودية، مساء الأحد، مقتل اثنين من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قتل الملازم سعود بن محمد الغامدي، والجندي موسى جراد الجابري، على الحدود الجنوبية مع اليمن.


وقدم الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لأسرتي الجنديين.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل الجنديين، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل شبه يومي مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
والجمعة، أعلنت السعودية مقتل 2 من جنودها على الحدود مع اليمن.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

  
  
     
  
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