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وفاة بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
الأناضول - الرياض - توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان الأحد، وفاة الأمير بندر، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء ليوم الإثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.


والأمير بندر، ولد عام 1923، وهو الابن العاشر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك الأسبق فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في "هيئة البيعة" المعنية باختيار الملك وولي العهد.

وللأمير الراحل، 23 ابنا وابنه، منهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186524

Essoltan  (France)  |Dimanche 28 Juillet 2019 à 22h 00m |           
Quel cirque un pays ÉNORME ET TRÈS RICHE dirigé par un AARCH composé de frères , de demi-frères et des cousins ...
Voilà un bon modèle de démocratie à suivre pour que la paix sociale règne et pour que les TRABELSIA de l'Arabie Saoudite la coule en douce ...
KOLL WAHED WA ZAHROU ...



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