قوات حفتر: الطائرة الحربية التي هبطت بتونس تابعة لنا

Lundi 22 Juillet 2019
الأناضول - طرابلس / جهاد نصر - أعلنت قوات قائد جيش شرق ليبيا خليفة حفتر، الإثنين، أن الطائرة الحربية التي هبطت بشكل اضطراري جنوبي تونس، تابعة لها.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صدر عن قاعدة "الوطية" الجوية العسكرية (تابعة لحفتر)، الواقعة على الحدود مع تونس.
وقال البيان إن "الطائرة من نوع 'إل- 39' التي هبطت على الطريق العام بولاية مدنين التونسية، تابعة لركن السلاح الجوي بالقيادة العامة".
وأضاف أن "الطائرة يقودها العقيد طيار فرج الصغير".
اقرأ أيضا: مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار الليبي اللذي هبطت طائرته بتونس
وعن تفاصيل الحادثة، أوضح البيان أن "الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري (جنوبي ليبيا)، واضطر الطيار للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية، ما أدى لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية ".
وفي وقت سابق الاثنين، هبطت مقاتلة ليبية بشكل اضطراري في منطقة بمحافظة مدنين جنوبي تونس.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.
ومنذ الأسبوع الثاني للمعارك، دخلت الطائرات الحربية على خط المعاركـ حيث يستخدم الطرفان الغارات الجوية بشكل يومي.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صدر عن قاعدة "الوطية" الجوية العسكرية (تابعة لحفتر)، الواقعة على الحدود مع تونس.
وقال البيان إن "الطائرة من نوع 'إل- 39' التي هبطت على الطريق العام بولاية مدنين التونسية، تابعة لركن السلاح الجوي بالقيادة العامة".
وأضاف أن "الطائرة يقودها العقيد طيار فرج الصغير".
اقرأ أيضا: مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار الليبي اللذي هبطت طائرته بتونس
وعن تفاصيل الحادثة، أوضح البيان أن "الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري (جنوبي ليبيا)، واضطر الطيار للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية، ما أدى لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية ".
وفي وقت سابق الاثنين، هبطت مقاتلة ليبية بشكل اضطراري في منطقة بمحافظة مدنين جنوبي تونس.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.
ومنذ الأسبوع الثاني للمعارك، دخلت الطائرات الحربية على خط المعاركـ حيث يستخدم الطرفان الغارات الجوية بشكل يومي.
1 de 1 commentaires pour l'article 186175
En continu
- 10:34 النهضة تزلق لكن لا تنكسر
- Hier 22:08 إيران تذلّ ترامب و تهين بريطانيا
- Hier 19:21 هل تكون النهضة المتضررة الأكبر!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:19
|19:36
|16:16
|12:33
|05:17
|03:32
|
33°
|33°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-23
|36°-24
|37°-25
|37°-25
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(129 283) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 180) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 416) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 395) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 53 911) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 47 520) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 187) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 919) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 513) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 488) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 445) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 43 200) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 659) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 39 879) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 39 014) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 708) البيان الفضيحة..
( 37 539) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 786) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 399) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 36 365) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
Par:BABANETTOO (France )
Sur:قوات حفتر: الطائرة الحربية التي هبطت بتونس تابعة لنا