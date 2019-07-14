قلب نيويورك يغرق في الظلام

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - نيويورك/ ديلدار بايكان - تسبب انقطاع التيار الكهربائي، ظهر السبت، بمدينة نيويورك الأمريكية، في تعطيل حركة المواصلات، وتوقف رحلات المترو والقطارات.
كما أجبر هذا الانقطاع، العديد من المحلات على إغلاق أبوابها، وأدى لتوقف الحركة التجارية، بمنطقة منهاتن، الأكبر بالمدينة.
وفي حين شهدت حركة السير بالمدينة اضطرابات بين الفينة والأخرى، اتخذت الشرطة العديد من التدابير، من بينها وضع حواجز أمنية في بعض الشوارع الرئيسية.
وفي بيان صادر عنها، ذكرت شركة "كون إديسون" الموزعة للكهرباء بالمدينة، أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أكثر من 70 ألف مشترك.
وأشارت الشركة، إلى عودة التيار الكهربائي في قسم كبير من المدينة، منذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 غرينتش).
من جهة أخرى، قال حاكم نيويورك "أندرو كومو"، في تصريحات للصحفيين، إن انقطاع التيار الكهربائي غير مقبول، ومن حسن الحظ أنه لم يتسبب في إصابة أي شخص.
وأعلن عن فتح مكتب الخدمات العامة بالولاية، تحقيقا حول حيثيات هذا الحادث، حتى لا يتكرر مجددا.
كما أجبر هذا الانقطاع، العديد من المحلات على إغلاق أبوابها، وأدى لتوقف الحركة التجارية، بمنطقة منهاتن، الأكبر بالمدينة.
وفي حين شهدت حركة السير بالمدينة اضطرابات بين الفينة والأخرى، اتخذت الشرطة العديد من التدابير، من بينها وضع حواجز أمنية في بعض الشوارع الرئيسية.
وفي بيان صادر عنها، ذكرت شركة "كون إديسون" الموزعة للكهرباء بالمدينة، أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أكثر من 70 ألف مشترك.
وأشارت الشركة، إلى عودة التيار الكهربائي في قسم كبير من المدينة، منذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 غرينتش).
من جهة أخرى، قال حاكم نيويورك "أندرو كومو"، في تصريحات للصحفيين، إن انقطاع التيار الكهربائي غير مقبول، ومن حسن الحظ أنه لم يتسبب في إصابة أي شخص.
وأعلن عن فتح مكتب الخدمات العامة بالولاية، تحقيقا حول حيثيات هذا الحادث، حتى لا يتكرر مجددا.
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:keyser3050 (France )
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