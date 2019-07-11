مدرب الجزائر: لن نفرّط في لقب أمم إفريقيا

Jeudi 11 Juillet 2019
الأناضول - قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري إن فريقه لن يفرط في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
جاءت تصريحات بلماضي بعد فوز الجزائر على كوت ديفوار في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد بلماضي إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، فالمنتخب وصل كثيرًا للمرمى وفشل في التسجيل، ولكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص.
وأضاف " تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصمًا سهلًا، ولكننا كما نذكر دائمًا هدفنا واضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب، ولن نفرط فيه".
وأوضح "ركلات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح".
واختتم بلماضي تصريحاته بالقول "بالطبع كان لدي تخوف من الخروج، ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين".
جاءت تصريحات بلماضي بعد فوز الجزائر على كوت ديفوار في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد بلماضي إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، فالمنتخب وصل كثيرًا للمرمى وفشل في التسجيل، ولكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص.
وأضاف " تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصمًا سهلًا، ولكننا كما نذكر دائمًا هدفنا واضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب، ولن نفرط فيه".
وأوضح "ركلات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح".
واختتم بلماضي تصريحاته بالقول "بالطبع كان لدي تخوف من الخروج، ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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