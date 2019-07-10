برمجة منتديات وطنية للتوجيه والمهن لفائدة الناجحين بالباكالوريا على مستوى ثلاثة أقاليم

Mercredi 10 Juillet 2019



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- تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة التربية في تنظيم المنتديات الوطنية للتوجيه والمهن للتعريف بمختلف المسالك الدراسية وترشيد اختيارات الناجحين في الباكالوريا على مستوى ثلاثة اقاليم بالشمال والوسط والجنوب، وذلك حسب بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة التعليم العالي.وتتوزع هذه الاقاليم كآلاتي: أيام 18 و 19 و 20 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس، ويومي 15 و16 جويلية بقصر العلوم بالمنستير، ويومي 22 و23 جويلية بالمعهد العالي للغات بقابس.وذكرت الوزارة بأن العاصمة قد شهدت يومي 9 و10 جويلية انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الدولي للتربية "2019 Tunisia Edu Expo"، الموجهة بالأخص إلى المؤسسات الجامعية الدولية، بمشاركة جامعة تونس الافتراضية، وجامعة منوبة، وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، قد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة، مستعرضا في كلمته أهم مستجدات التوجيه الجامعي، والإصلاحات التي تم إقرارها على مستوى منظومة "إمد"، والتي ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من سبتمبر 2019.كما انطلقت في نفس اليوم (9 جويلية) بفضاء معرض صفاقس الدولي، فعاليات الدورة 21 للمعرض الجامعي للتوجيه والمهن، والتي ستتواصل الى غاية يوم الخميس 11 جويلية الجاري، حسب نص البلاغ.