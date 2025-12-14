بطولة إيطاليا: إنتر يعتلي الصدارة بفوزه على جنوة
تقدّم إنتر ميلان إلى صدارة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه جنوة بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، بفضل هدفي يان بيسيك ولاوتارو مارتينيز في الشوط الأول.
وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه ميلان صاحب المركز الثاني، وبنقطتين عن نابولي الثالث. في المقابل، يحتل جنوة المركز 16 برصيد 14 نقطة.
وقبل انطلاق المباراة، شهد محيط الملعب أعمال شغب بين جماهير الفريقين، تمثّلت في اشتباكات وإضرام النار في عدد من السيارات، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعيد النظام، ليُقام اللقاء في موعده المحدد.
ودخل إنتر المباراة وهو مدرك أن الفوز سيمنحه الصدارة، خاصة بعد تعادل ميلان مع ساسولو وخسارة نابولي أمام أودينيزي في وقت سابق من اليوم.
ولم يحتج إنتر سوى ست دقائق لافتتاح التسجيل عبر تسديدة منخفضة أطلقها يان بيسيك، قبل أن يعزّز لاوتارو مارتينيز التقدّم في الدقيقة 38 إثر مجهود فردي داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية في الشباك.
وفي الشوط الثاني، رفض جنوة الاستسلام وقلّص الفارق في الدقيقة 68 بواسطة فيتينيا الذي راوغ الحارس يان زومر وأودع الكرة في المرمى الخالي.
وتوقّف اللعب لفترة وجيزة بعد انتشار دخان أصفر في أرجاء الملعب نتيجة إلقاء ألعاب نارية، غير أن إنتر حافظ على تقدّمه عقب استئناف اللعب وخرج بالنقاط الثلاث.
نابولي يهدر فرصة الصدارة بخسارته أمام أودينيزيأهدر نابولي فرصة اعتلاء صدارة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم، عقب خسارته خارج ميدانه أمام أودينيزي بنتيجة 1-0، في لقاء كان بإمكان أصحاب الأرض حسمه بفارق أكبر.
وجاءت خسارة نابولي رغم تعادل ميلان في وقت سابق من اليوم أمام ساسولو 2-2، ما كان يفتح أمامه باب الصدارة، غير أن الفريق واجه أودينيزي منظمًا هجوميًا، سجّل هدفين إضافيين تم إلغاؤهما بداعي التسلل.
ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، مع مباراة مؤجلة آنذاك أمام جنوة.
أما أودينيزي، فقد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، مؤكّدًا صحوته في سباق البطولة.
