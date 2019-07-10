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أمم إفريقيا.. السنغال تنهي مغامرة بنين وتتأهل إلى نصف النهائي

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
الأناضول - تأهل المنتخب السنغالي، الأربعاء، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره البينيني بهدف دون رد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية.


بذلك، ينتظر المنتخب السنغالي في نصف النهائي الفائز من لقاء غد الخميس بين منتخبي تونس ومدغشقر.

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 69 ليتمكن ادريسا غاي من إحراز هدف التقدم للسنغال عندما قدم له ساديو ماني هدية على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

بعدها بدقائق ألغى حكم اللقاء هدفًا للسنغال عبر ساديو ماني بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.

وشهدت الدقيقة 83 طرد أوليفيه فيردون ليلعب منتخب بنين الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو السنغال من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، لينتزع "أسود التيرانغا" بطاقة العبور لنصف النهائي.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin (1-0)
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
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