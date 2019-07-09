الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكان'' ... المشجع الغاني المشهور ''اوبيور'' مع رضيع تونسي في المدارج

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشرت المواقع الغانية صورة للمشجع الغاني صامويل اغري المعروف ب "أوبيور" و هو يحمل رضيعا تونسيا في المدارج خلال مقابلة المنتخب التونسي و نظيره الغاني في ملعب الإسماعيلية الرياضي في إطار الدور السادس عشر لكأس إفريقيا للأمم التي تدور في مصرو اعتبرت المواقع الغانية أن هذه الصورة هي صورة "الكان " بإمتيازيذكر أن المقابلة التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره الغاني كانت قد إنتهت بفوز المنتخب التونسي بركلات الترجيع بعد إنتهاء الوقت القانوني بالتعادل.