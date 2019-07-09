الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكان'' ... المشجع الغاني المشهور ''اوبيور'' مع رضيع تونسي في المدارج

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت المواقع الغانية صورة للمشجع الغاني صامويل اغري المعروف ب "أوبيور" و هو يحمل رضيعا تونسيا في المدارج خلال مقابلة المنتخب التونسي و نظيره الغاني في ملعب الإسماعيلية الرياضي في إطار الدور السادس عشر لكأس إفريقيا للأمم التي تدور في مصر
و اعتبرت المواقع الغانية أن هذه الصورة هي صورة "الكان " بإمتياز
يذكر أن المقابلة التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره الغاني كانت قد إنتهت بفوز المنتخب التونسي بركلات الترجيع بعد إنتهاء الوقت القانوني بالتعادل.
و اعتبرت المواقع الغانية أن هذه الصورة هي صورة "الكان " بإمتياز
يذكر أن المقابلة التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره الغاني كانت قد إنتهت بفوز المنتخب التونسي بركلات الترجيع بعد إنتهاء الوقت القانوني بالتعادل.
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|3
|3
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|7
|4
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|3
|3
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|0
|2
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|1
|3
|0
|1
|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:sarramba (Tunisia )
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