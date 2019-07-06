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مدرب الجزائر: لن يمتلكنا الغرور في أمم إفريقيا

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
الأناضول - قال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إن لاعبي فريقه لن يمتلكهم الغرور خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

جاءت تصريحات بلماضي قبل مباراة الجزائر الأحد أمام غينيا في ثمن النهائي القاري.


وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد بلماضي أن "مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية كانت بمثابة بطولة مصغرة انتهت بشكل جيد ونجاح حيث نجح فريقي في الفوز في الثلاث مباريات".

وأضاف: "مرحلة دور الـ16 مرحلة مختلفة تماما والإعداد لها مختلف لأن الخاسر سيعود إلي بلاده، ومن ثم فإن هذه المباريات تعد نهائيات والإعداد لها مختلف".

وعن هزيمة المغرب وخروجها من البطولة أمام بنين، قال بلماضي: "المدح في المنتخب لن يصيبنا بالغرور، ولابد وأن يتحلي اللاعبون والجهاز الفني بالتواضع وإلا يطير اللاعبين في السماء من الإشادة ويكون تركيزهم الأساسي أمام غينيا".

وشدد بلماضي على أن مباراة غينيا فاصلة وأنه يستعد لها بنفس أسلوب الاستعداد لكل المباريات الماضية.

واختتم تصريحاته بالقول: "مشواري مليء بالخبرات وأنا نجحت في تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب رغم النتائج المخيبة للآمال قبل ذلك وأنا لست بحاجة أن أتذكر خسارة المغرب حتي أستيقظ وأتعامل بجدية مع لقاء غينيا".

  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
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