خمسة أصوات أوبرالية تفتتح الدورة 34 لمهرجان الموسيقى السمفونية بالجم

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- صدحت خمسة أصوات أوبرالية في أرجاء المسرح الأثري لمدينة الجم أو "تسدريس" الرومانية، مساء الجمعة، معلنة افتتاح الدورة 34 لمهرجان الموسيقة السمفونية في جو مزج بين الحنين إلى الألحان الكلاسيكية وحكايات ألفت بين ضفتي المتوسط وصورت قصص الحب والألم.ساد الصمت وتفتحت الآذان والقلوب، خلال عرض الافتتاح الذي اختاره المنظمون تونسيا ايطاليا وقد أمنته أوركسترا "أجمل المعزوفات الايطالية"، وراحت أصوات الفنانين تخبو تارة وتعلو طورا لتزج بالجماهير في خانات متضادة تجمع بين التوتر والسكينة وبين السلام والحزن.الجميع، في المسرح الأثري، سلم روحه لحناجر التونسي حمادي الآغا والسوبرانو جيفاني كاسولا وأماريلي ليزا إلى جانب إيفان كانوفيتش وميكال كالمندي باريتون، الذين كانوا مصحوبين بأوركسترا مهرجان "بوتشياني" بقيادة المايسترو ألبرتو فيرونيزي.وجعلت الأضواء، التي مازجت بين الزرقة والحمرة، من جدران المسرح الأثري يعانق نجوم السماء فلا ترى غير يدي فيرونيزي تؤلف بين العازفين وتوحد بين حركاتهم في عرض دأب على آدائه أوركسترا مهرجان "بوتشياني"،المهرجان العالمي الوحيد المخصص للملحن الايطالي "جياكومو بوتشياني."تونس تستقطب الفن وتؤسس للبعد الثقافي المتوسطي وتسوق لصور ابداعية رائعة" هكذا علق وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال حفل الافتتاح، مضيفا أن "العرض تأثث بمراجع في الفن الكلاسيكي وهو ما يجعل من المهرجان السمفوني بالجم يقدم منتوجا ثقافيا جيدا يسترعي الانتباه".وتضمنت برمجة الدورة 34 للمهرجان ثمانية عروض أولها العرض التونسي التوسكاني يليها عرض اسباني يوم 20 جويلية لـ"كونسرتو ملقة" بمشاركة عازف آلة الساكسفون أوليريش برينهوبر ثم عرض لأوركسترا الغرفة منميوركا للبلد نفسه وذلك يوم 27 من الشهر الحالي.ويسهر الجمهور يوم 28 جويلية مع عرض لسمفونية القاهرة ثم أوركسترا أبورا فيينا (النمسا) يوم 3 أوت 2019 فيما تختتم الدورة يوم 08 أوت بعرض يحمل عنوان "موزار بين ضفتين" تؤثثها "الأصوات الشابة بفرنسا" وجوقة "أصدقاء شهرزاد" (فرنسا وتونس).